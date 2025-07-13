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У Франції уклали угоду про створення нової держави

Неділя 13 липня 2025 03:12
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У Франції уклали угоду про створення нової держави Фото: Франція підписала угоду з Новою Каледонією (x.com/outremer_gouv)
Автор: Марія Рагуткіна

У Франції уклали угоду про створення "Держави Нова Каледонія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу французького уряду.

Нова Каледонія матиме автономію, але не отримає повну незалежність від Франції.

Відповідну угоду було підписано представниками центральної французької влади та політичними партіями цього регіону. Перш ніж вона набуде чинності, її мають схвалити в парламенті Франції та на референдумі в Новій Каледонії.

"Держава Нова Каледонія у складі Республіки: це ставка на довіру. Настав час поваги, стабільності та об'єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього", - написав президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х.

Очікується, що у 2026 році буде ухвалено основний закон Нової Каледонії, який визначить принципи організації влади на острові, жителі якого зможуть мати подвійне громадянство.

У проєкті зазначено, що Нова Каледонія підтримуватиме дипломатичні відносини відповідно до міжнародних зобов'язань і фундаментальних інтересів Франції, серед яких перераховано безпеку й оборону.

Що передувало

У травні 2024 року відбулися масштабні заворушення в Новій Каледонії через ініціативу Франції щодо реформи у виборчій системі. Канаки, які є корінним населенням, стверджували, що такий захід заблокує їхнє прагнення до незалежності.

Закон про отримання громадянства у Франції

Нагадаємо, у Франції із січня 2026 року набудуть чинності нові правила для охочих отримати громадянство.

Згідно з документом, претенденти на громадянство повинні будуть складати іспит з французької мови, проходити цивільний тест і демонструвати знання історії та цінностей Франції.

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