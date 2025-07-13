Во Франции заключили соглашение о создании нового государства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу французского правительства.

Новая Каледония будет иметь автономию, однако не получит полную независимость от Франции.

Соответствующее соглашение было подписано представителями центральной французской власти и политическими партиями этого региона. Прежде чем оно вступит в силу, его должны одобрить в парламенте Франции и на референдуме в Новой Каледонии.

"Государство Новая Каледония в составе Республики: это ставка на доверие. Настало время уважения, стабильности и объединения доброй воли для построения общего будущего", - написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Ожидается, что в 2026 году будет принят основной закон Новой Каледонии, который определит принципы организации власти на острове, жители которого смогут иметь двойное гражданство.

В проекте указано, что Новая Каледония будет поддерживать дипломатические отношения в соответствии с международными обязательствами и фундаментальными интересами Франции, среди которых перечислены безопасность и оборона.

Что предшествовало

В мае 2024 года произошли масштабные беспорядки в Новой Каледонии из-за инициативы Франции по реформе в избирательной системе. Канаки, которые являются коренным населением, утверждали, что такая мера заблокирует их стремление к независимости.