Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер оголосив про намір подати у відставку. Президент країни Еммануель Макрон прийняв прохання міністра, який пояснив, що рішення пов'язане з необхідністю забезпечити ефективне функціонування держави в умовах складної геополітичної ситуації та прагненням служити інтересам Франції та її громадян.

Ле Мер наголосив, що його відхід дасть змогу відновити переговори щодо формування нового складу уряду, здатного забезпечити стабільність управління та узгодженість роботи всіх державних інститутів.

Міністр зазначив, що його рішення викликало неоднозначну реакцію в деяких громадських і політичних кіл, але воно продиктоване винятково турботою про державу і загальні інтереси країни.

Відставка Ле Мера відбувається на тлі попередньої відставки прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню, чия заява також була задоволена президентом. Зміни пов'язані з критикою перших призначень нового уряду з боку опозиції та інших політиків, що вимагає оперативного перегляду складу кабінету для відновлення політичної стабільності та ефективності державного управління.