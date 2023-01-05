У Франції судитимуть колишнього главу зовнішньої розвідки: у чому звинувачують

Також, як зазначається, Бажоле, який обіймав посаду з 2013 по 2017 роки, було пред'явлено звинувачення у довільному посяганні на особисту свободу особою, наділеною державною владою.

"Ексгендиректору DGSE Бернару Бажоле були пред'явлені звинувачення у жовтні (2022 року) у співучасті у спробі здирництва у бізнесмена, який звинувачує службу розвідки в тому, що вона вдалася до примусу, щоб вимагати від нього гроші у 2016 році", - передає агентство.

За інформацією джерела, у березні 2016 року співробітники DGSE у паризькому аеропорту імені Шарля де Голля в ході перевірки заявили франко-швейцарському бізнесменові Олену Дюменілю, що той має виплатити державі 15 мільйонів євро і при цьому показували фотографії його та його родини. За словами Дюменіля, йому загрожували.

Як передає агентство, у жовтні 2022 року, коли Бажоле висунули звинувачення, він заявив, що розпорядився щодо допиту в аеропорту, але не став вдаватися до подробиць його реалізації.

Нагадаємо, колишній президент Франції Ніколя Саркозі програв ще одну апеляцію у справі Bygmalion, де його звинувачують у незаконному перевищенні максимально допустимих витрат на президентську кампанію 2012 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.