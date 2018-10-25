Экс-президента Франции Саркози будут судить по "делу Bygmalion"

Фото: Николя Саркози (flickr.com/World Economic Forum)

Саркози превысил максимально допустимые расходы на президентскую кампанию в 2012 году

Бывший президент Франции Николя Саркози проиграл еще одну апелляцию по "делу Bygmalion", где его обвиняют в незаконном превышении максимально допустимых расходов на президентскую кампанию 2012 года. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на DW.

В частности, Апелляционный суд Парижа во вторник, 25 октября, отклонил ходатайство Саркози относительно отмены передачи дела в суд. Как заявляет прокуратура Франции, в 2012 году Саркози потратил 43 миллиона евро на свою предвыборную кампанию. Это почти вдвое больше установленной законом в Франции верхней границы финансирования избирательной кампании в 22,5 миллиона евро.

Разницу организаторы предвыборной кампании экс-президента - сотрудники рекламного агентства Bygmalion - пытались скрыть с помощью поддельных счетов. Кроме Саркози, перед судом предстанут еще 13 человек.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в начале октября парижский суд отклонил еще одну апелляцию Николя Саркози, которую он подал в связи с решением возобновить против него уголовное дело по обвинению в подкупе и попытке давления на следствие.

Экс-президента Франции обвиняют в том, что в 2014 году он через своего адвоката пытался подкупить помощника генерального прокурора в кассационном суде Жильбера Азибера, обещая ему высокую должность в Монако. Таким образом экс-президент Франции якобы пытался узнать информацию, составляющую тайну следствия, в рамках расследования дела по поводу возможного незаконного финансирования его предвыборной кампании 2007 года со стороны владелицы многомиллиардных состояний, наследницы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. В 2013 году суд оправдал Саркози по обвинению в использовании денег миллиардерши.

Кроме того, органы юстиции Франции еще в 2013 году начали расследование против экс-президента по подозрению в получении его штабом незаконных пожертвований от бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи во время предвыборной кампании 2007 года. Саркози отвергает все обвинения.