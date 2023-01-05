Во Франции будут судить экс-главу внешней разведки: в чем обвиняют

Также, как отмечается, Бажоле, занимавшему пост с 2013 по 2017 годы, были предъявлены обвинения в произвольном посягательстве на личную свободу лицом, наделенным государственной властью.

"Экс-гендиректору DGSE Бернару Бажоле были предъявлены обвинения в октябре (2022 года) в соучастии в попытке вымогательства у бизнесмена, который обвиняет службу разведки в том, что она прибегла к принуждению, чтобы потребовать от него деньги в 2016 году", - передает агентство.

По информации источника, в марте 2016 года сотрудники DGSE в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в ходе проверки заявили франко-швейцарскому бизнесмену Алену Дюменилю, что тот должен выплатить государству 15 миллионов евро и при этом показывали фотографии его и его семьи. По словам Дюмениля, ему угрожали.

Как передает агентство, в октябре 2022 года, когда Бажоле предъявили обвинения, он заявил, что распорядился относительно допроса в аэропорту, но не стал вдаваться в подробности его реализации.

Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози проиграл еще одну апелляцию по "делу Bygmalion", где его обвиняют в незаконном превышении максимально допустимых расходов на президентскую кампанию 2012 года.

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