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У Франції стартували безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23

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Париж, Субота 25 лютого 2023 14:16
У Франції стартували безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23 Фото: у Франції стартували безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23 (twitter.com/SebLecornu)
Автор: Марія Кучерявець

На півдні Франції розпочалися безпрецедентно масштабні навчання під назвою Orion 23. Вони мають на меті підготувати військових до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави Міноборони Франції Себастьяна Лекорню.

"Цього тижня почалися найамбітніші за багато десятиліть загальновійськові навчання", - написав Лекорню.

За його словами, загалом у цих навчаннях беруть участь близько 20 000 людей, які організують симуляцію великих битв на суші, у морі та в повітрі, а також у нових сферах конфліктів: у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі.

"Ці навчання, які триватимуть понад 2 місяці, мають на меті підготувати наші сили до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій і показати, що наша армія здатна продемонструвати реакцію та витривалість у конфлікті високої інтенсивності", - зазначив Лекорню.

Тим часом французькі ЗМІ повідомляють, що під час навчань Orion 23 буде розгорнуто нові армійські бронемашини Griffon, танки Leclerc, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець "Шарль де Голль".

Фото: у Франції стартували безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23 (twitter.com/SebLecornu)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Франція та Німеччина проведуть спільні військові навчання у Литві та Румунії.

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