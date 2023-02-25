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Во Франции стартовали беспрецедентно масштабные военные учения Orion 23

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Париж, Суббота 25 февраля 2023 14:16
Во Франции стартовали беспрецедентно масштабные военные учения Orion 23 Фото: во Франции стартовали беспрецедентно масштабные военные учения Orion 23 (twitter.com/SebLecornu)
Автор: Мария Кучерявец

На юге Франции начались беспрецедентно масштабные учения под названием Orion 23. Они имеют целью подготовить военных к сложным ситуациям современных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню.

"На этой неделе начались самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения", - написал Лекорню.

По его словам, в этих учениях принимают участие около 20 000 человек, которые организуют симуляцию больших битв на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде.

"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, направлены на подготовку наших сил к самым сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности", - отметил Лекорню.

Тем временем французские СМИ сообщают, что во время учений Orion 23 будут развернуты новые армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".

Фото: во Франции стартовали беспрецедентно масштабные военные учения Orion 23 (twitter.com/SebLecornu)

Напомним, ранее сообщалось о том, что Франция и Германия проведут совместные военные учения в Литве и Румынии.

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