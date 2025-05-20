У Франції спростили життя українців: легальна робота, соцдопомога й нові права

Франція зробила важливий крок назустріч українцям, які знайшли там тимчасовий прихисток через війну. Уряд країни ухвалив законопроєкт №596, який суттєво розширює права та можливості осіб зі статусом тимчасового захисту. Документ уже отримав підтримку обох палат парламенту.

Що зміниться для українців у 2025 році

Легший доступ до роботи для медиків. Українські медичні працівники зможуть працювати за фахом без складних процедур визнання дипломів. Закон вводить статус "практиканта-асоційованого", який дозволяє фахівцям з-за меж ЄС легально працювати у французьких медзакладах. Це дає шанс тисячам кваліфікованих лікарів реалізувати себе в професії.

Соціальні пільги для вразливих категорій. Вперше українці з тимчасовим захистом отримають доступ до соціальних виплат, які раніше були доступні лише біженцям:

допомога людям з інвалідністю (AAH);

персоналізована допомога літнім людям (APA);

житлова допомога та мінімальні соціальні виплати.

Бюджетна підтримка у розмірі 328 мільйонів євро. Франція виділяє кошти на:

забезпечення житлом українських біженців;

допомогу з пошуком оренди;

інтеграційні програми та соціальний супровід.

Статус "нормального проживання". Новий закон прирівнює тимчасовий захист до статусу "нормального проживання". Це дає змогу:

складати іспит на французькі водійські права;

легально реєструвати українські автомобілі без необхідності змінювати посвідчення водія.

Чому це важливо

З часу введення тимчасового захисту в березні 2022 року, мільйони українців отримали змогу легально жити в країнах ЄС. Утім, багато з них зіштовхнулися з труднощами в працевлаштуванні, відсутністю соціальних гарантій і складнощами в адаптації. Новий закон покликаний вирішити ці проблеми та сприяти глибшій інтеграції.

Попереду - імплементація закону, запуск експериментальних програм і подальше спрощення процедур. Серед потенційних нововведень:

продовження терміну дії документів до 6 місяців (за прикладом Німеччини);

спрощення процедури делегування батьківських прав;

розширення курсів французької мови для професійної адаптації.

Франція демонструє приклад гуманної та далекоглядної політики щодо українських біженців - не лише як жест солідарності, а як створення нової моделі підтримки у відповідь на гуманітарні кризи.