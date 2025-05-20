У Франції спростили життя українців: легальна робота, соцдопомога й нові права

Франція розширила права українців під тимчасовим захистом. Біженці із нашої країни отримають більше прав та підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Visit Ukraine.
Франція зробила важливий крок назустріч українцям, які знайшли там тимчасовий прихисток через війну. Уряд країни ухвалив законопроєкт №596, який суттєво розширює права та можливості осіб зі статусом тимчасового захисту. Документ уже отримав підтримку обох палат парламенту.
Легший доступ до роботи для медиків. Українські медичні працівники зможуть працювати за фахом без складних процедур визнання дипломів. Закон вводить статус "практиканта-асоційованого", який дозволяє фахівцям з-за меж ЄС легально працювати у французьких медзакладах. Це дає шанс тисячам кваліфікованих лікарів реалізувати себе в професії.
Соціальні пільги для вразливих категорій. Вперше українці з тимчасовим захистом отримають доступ до соціальних виплат, які раніше були доступні лише біженцям:
Бюджетна підтримка у розмірі 328 мільйонів євро. Франція виділяє кошти на:
Статус "нормального проживання". Новий закон прирівнює тимчасовий захист до статусу "нормального проживання". Це дає змогу:
З часу введення тимчасового захисту в березні 2022 року, мільйони українців отримали змогу легально жити в країнах ЄС. Утім, багато з них зіштовхнулися з труднощами в працевлаштуванні, відсутністю соціальних гарантій і складнощами в адаптації. Новий закон покликаний вирішити ці проблеми та сприяти глибшій інтеграції.
Попереду - імплементація закону, запуск експериментальних програм і подальше спрощення процедур. Серед потенційних нововведень:
Франція демонструє приклад гуманної та далекоглядної політики щодо українських біженців - не лише як жест солідарності, а як створення нової моделі підтримки у відповідь на гуманітарні кризи.
Раніше РБК-Україна писало, що кілька українців у США отримали помилкові повідомлення про депортацію. Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердило, що це була технічна помилка. Ми пояснювали, за що можуть депортувати українців, хто в групі ризику, як зрозуміти, що загрожує депортація, та що робити, щоб цього уникнути.
Також РБК-Україна розповідало, що українців можуть депортувати з Польщі, як саме відбувається процедура депортації, у яких випадках її можуть скасувати та хто має сплачувати витрати на повернення. Писали про типові порушення, строки депортації та порядок подання апеляції.
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