Во Франции упростили жизнь украинцев: легальная работа, соцпомощь и новые права

Франция расширила права украинцев под временной защитой. Беженцы из нашей страны получат больше прав и поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Visit Ukraine.
Франция сделала важный шаг навстречу украинцам, которые нашли там временное убежище из-за войны. Правительство страны приняло законопроект №596, который существенно расширяет права и возможности лиц со статусом временной защиты. Документ уже получил поддержку обеих палат парламента.
Легкий доступ к работе для медиков. Украинские медицинские работники смогут работать по специальности без сложных процедур признания дипломов. Закон вводит статус "практиканта-ассоциированного", который позволяет специалистам из-за пределов ЕС легально работать во французских медучреждениях. Это дает шанс тысячам квалифицированных врачей реализовать себя в профессии.
Социальные льготы для уязвимых категорий. Впервые украинцы с временной защитой получат доступ к социальным выплатам, которые ранее были доступны только беженцам:
Бюджетная поддержка в размере 328 миллионов евро. Франция выделяет средства на:
Статус "нормального проживания". Новый закон приравнивает временную защиту к статусу "нормального проживания". Это позволяет:
Со времени введения временной защиты в марте 2022 года, миллионы украинцев получили возможность легально жить в странах ЕС. Впрочем, многие из них столкнулись с трудностями в трудоустройстве, отсутствием социальных гарантий и сложностями в адаптации. Новый закон призван решить эти проблемы и способствовать более глубокой интеграции.
Впереди - имплементация закона, запуск экспериментальных программ и дальнейшее упрощение процедур. Среди потенциальных нововведений:
Франция демонстрирует пример гуманной и дальновидной политики в отношении украинских беженцев - не только как жест солидарности, а как создание новой модели поддержки в ответ на гуманитарные кризисы.
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