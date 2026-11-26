У Франції опозиція критикує уряд за відправку військових в Україну без інформування парламенту. Заступницю міністра оборони викликали на закриті слухання в Сенаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Що вимагає опозиція

За даними видання, заступницю міністра оборони Аліс Руфо викликали на закриті слухання в Сенаті. Вона має розповісти сенаторам про розгортання військових у країні, де триває війна.

Минулого тижня французька державна радіостанція RFI повідомила про присутність французьких військ в Україні. За її інформацією, вони готують українських військових і обслуговують надане Францією обладнання. Місія "Воля" перебуває під командуванням французького генерала.

Політики критикують уряд за ризик втягнути Францію в конфлікт без інформування парламенту, як того вимагає конституція. Політичний фон створює президентська кампанія 2027 року. Двоє провідних претендентів - лідерка ультраправих Марін Ле Пен і кандидат від ультралівих Жан-Люк Меленшон - дистанціювалися від проукраїнської політики уряду. Їх звинувачують у поступливості щодо Москви.

Що відповів уряд

Руфо визнала наявність в Україні "координаційної структури, що займається підготовкою та технічним обслуговуванням обладнання". Водночас вона назвала твердження про безпосередню участь французьких солдатів у війні "абсурдним".

Це не переконало опозицію. Меленшон минулого тижня заявив, що Франція "за жодних обставин не повинна ставати співучасником військових дій в Україні". Ле Пен неодноразово заявляла, що в разі обрання припинить фінансову допомогу Україні, але поставки французької зброї триватимуть.

Критика з боку депутатів і сенаторів

Незадоволення тим, що уряд не поінформував парламент, висловили опозиційні депутати з усього політичного спектру.

Голова комітету Сенату з питань оборони Седрік Перрін із партії "Республіканці" заявив, що це вимагало б принаймні повідомлення відповідних комітетів або голів палат. За його словами, це свідчить про "велику зневагу президента до парламенту".

Для Politico він додав: "Ми не можемо звинувачувати Путіна у брехні й водночас приховувати інформацію, яка шкодить нашій справі".

Депутат від "Непокорених" Бастьєн Лашо стверджує, що якби солдати опинилися в бою, Франція "опинилася б у стані війни з Росією без жодного голосування в парламенті".