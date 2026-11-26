У Франції спалахнула суперечка через розгортання військових в Україні, - Politico
У Франції опозиція критикує уряд за відправку військових в Україну без інформування парламенту. Заступницю міністра оборони викликали на закриті слухання в Сенаті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Що вимагає опозиція
За даними видання, заступницю міністра оборони Аліс Руфо викликали на закриті слухання в Сенаті. Вона має розповісти сенаторам про розгортання військових у країні, де триває війна.
Минулого тижня французька державна радіостанція RFI повідомила про присутність французьких військ в Україні. За її інформацією, вони готують українських військових і обслуговують надане Францією обладнання. Місія "Воля" перебуває під командуванням французького генерала.
Політики критикують уряд за ризик втягнути Францію в конфлікт без інформування парламенту, як того вимагає конституція. Політичний фон створює президентська кампанія 2027 року. Двоє провідних претендентів - лідерка ультраправих Марін Ле Пен і кандидат від ультралівих Жан-Люк Меленшон - дистанціювалися від проукраїнської політики уряду. Їх звинувачують у поступливості щодо Москви.
Що відповів уряд
Руфо визнала наявність в Україні "координаційної структури, що займається підготовкою та технічним обслуговуванням обладнання". Водночас вона назвала твердження про безпосередню участь французьких солдатів у війні "абсурдним".
Це не переконало опозицію. Меленшон минулого тижня заявив, що Франція "за жодних обставин не повинна ставати співучасником військових дій в Україні". Ле Пен неодноразово заявляла, що в разі обрання припинить фінансову допомогу Україні, але поставки французької зброї триватимуть.
Критика з боку депутатів і сенаторів
Незадоволення тим, що уряд не поінформував парламент, висловили опозиційні депутати з усього політичного спектру.
Голова комітету Сенату з питань оборони Седрік Перрін із партії "Республіканці" заявив, що це вимагало б принаймні повідомлення відповідних комітетів або голів палат. За його словами, це свідчить про "велику зневагу президента до парламенту".
Для Politico він додав: "Ми не можемо звинувачувати Путіна у брехні й водночас приховувати інформацію, яка шкодить нашій справі".
Депутат від "Непокорених" Бастьєн Лашо стверджує, що якби солдати опинилися в бою, Франція "опинилася б у стані війни з Росією без жодного голосування в парламенті".
Нагадаємо, на початку січня президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламенту про плани розмістити в Україні 6 тисяч французьких військових після укладення мирної угоди. За його словами, вони працюватимуть далеко від фронту й займатимуться підготовкою українських підрозділів.
Нещодавно RFI повідомила, що французькі військові вже перебувають в Україні в межах місії "Воля". 17 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що це вже "не можна вважати звичайною підтримкою Києва, а йдеться про пряму участь у війні".
Наступного дня глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж не є співучасником війни. За його словами, в Україні перебувають лише кілька інструкторів і фахівців з обслуговування техніки