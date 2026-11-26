Во Франции оппозиция критикует правительство за отправку военных в Украину без информирования парламента. Заместителя министра обороны вызвали на закрытые слушания в Сенате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Чего требует оппозиция

По данным издания, заместителя министра обороны Алис Руфо вызвали на закрытые слушания в Сенате. Она должна рассказать сенаторам о размещении военных в стране, где идет война.

На прошлой неделе французская государственная радиостанция RFI сообщила о присутствии французских войск в Украине. По ее информации, они готовят украинских военных и обслуживают предоставленное Францией оборудование. Миссия "Воля" находится под командованием французского генерала.

Политики критикуют правительство за риск втянуть Францию в конфликт без информирования парламента, как того требует конституция. Политический фон создает президентская кампания 2027 года. Двое ведущих претендентов - лидер ультраправых Марин Ле Пен и кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон - дистанцировались от проукраинской политики правительства. Их обвиняют в уступчивости по отношению к Москве.

Что ответило правительство

Руфо признала наличие в Украине "координационной структуры, занимающейся подготовкой и техническим обслуживанием оборудования". При этом она назвала утверждения о непосредственном участии французских солдат в войне "абсурдными".

Это не убедило оппозицию. Меланшон на прошлой неделе заявил, что Франция "ни при каких обстоятельствах не должна становиться соучастником военных действий в Украине". Ле Пен неоднократно заявляла, что в случае избрания прекратит финансовую помощь Украине, но поставки французского оружия продолжатся.

Критика со стороны депутатов и сенаторов

Недовольство тем, что правительство не проинформировало парламент, выразили оппозиционные депутаты со всего политического спектра.

Председатель комитета Сената по вопросам обороны Седрик Перрен из партии "Республиканцы" заявил, что это потребовало бы как минимум уведомления соответствующих комитетов или глав палат. По его словам, это свидетельствует о "большом пренебрежении президента к парламенту".

Для Politico он добавил: "Мы не можем обвинять Путина во лжи и одновременно скрывать информацию, которая вредит нашему делу".

Депутат от "Непокорных" Бастьен Лашо утверждает, что если бы солдаты оказались в бою, Франция "оказалась бы в состоянии войны с Россией без какого-либо голосования в парламенте".