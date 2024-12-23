У Франції сформували новий уряд: низка міністрів зберегли свої посади

Відставка уряду Франції

Нагадаємо, 4 грудня Національні збори винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Таке рішення спричинило відставку всіх міністрів.

У Франції президент має повноваження призначати главу уряду. При цьому Національні збори будь-якої миті можуть винести уряду вотум недовіри.

Тому французький лідер Еммануель Макрон деякий час шукав нову кандидатуру на посаду прем'єра, яка б задовольнила більшість парламентаріїв.

13 грудня Макрон призначив нового прем'єра Франції. Ним став голова партії "Демократичний рух" Франсуа Байру.

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