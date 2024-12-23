У Франції сформували новий уряд: низка міністрів зберегли свої посади

У Франції у понеділок, 23 грудня, оголосили склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Франсуа Байру. Вісім міністрів зберегли свої посади з попереднього складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Зазначається, що до складу уряду, сформованого Байру, увійшли члени команди, в якій домінували консерватори, а також нові діячі з центристських та лівих сил.
На своїх посадах залишилися:
Також деякі міністри отримали нові посади.
Зокрема, колишній міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен став міністром юстиції. Еріка Ломбара призначено міністром економіки, а колишній прем'єр країни Елізабет Борн очолила Міністерство освіти.
Новопризначений прем'єр Франції заявив, що "пишається" урядом "з досвідом примирення та відновлення довіри. Перше засідання нового Кабміну відбудеться 3 січня.
Нагадаємо, 4 грудня Національні збори винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Таке рішення спричинило відставку всіх міністрів.
У Франції президент має повноваження призначати главу уряду. При цьому Національні збори будь-якої миті можуть винести уряду вотум недовіри.
Тому французький лідер Еммануель Макрон деякий час шукав нову кандидатуру на посаду прем'єра, яка б задовольнила більшість парламентаріїв.
13 грудня Макрон призначив нового прем'єра Франції. Ним став голова партії "Демократичний рух" Франсуа Байру.
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