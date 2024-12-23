Во Франции сформировали новое правительство: ряд министров сохранили свои должности

Во Франции в понедельник, 23 декабря, объявили состав нового правительства во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Восемь министров сохранили свои должности из предыдущего состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Отмечается, что в состав правительства, сформированного Байру, вошли члены команды, в которой доминировали консерваторы, а также новые деятели из центристских и левых сил.
На своих должностях остались:
Также некоторые министры получили новые должности.
В частности, бывший министр внутренних дел Жеральд Дарманен стал министром юстиции. Эрик Ломбар назначен министром экономики, а бывший премьер страны Элизабет Борн возглавила Министерство образования.
Новоназначенный премьер Франции заявил, что "гордится" правительством "с опытом примирения и восстановления доверия". Первое заседание нового Кабмина состоится 3 января.
Напомним, 4 декабря Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, который тогда еще занимал должность премьер-министра. Такое решение повлекло отставку всех министров.
Во Франции президент имеет полномочия назначать главу правительства. При этом Национальное собрание в любой момент может вынести правительству вотум недоверия.
Поэтому французский лидер Эммануэль Макрон некоторое время искал новую кандидатуру на должность премьера, которая бы удовлетворила большинство парламентариев.
13 декабря Макрон назначил нового премьера Франции. Им стал глава партии "Демократическое движение" Франсуа Байру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.