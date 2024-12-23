Во Франции сформировали новое правительство: ряд министров сохранили свои должности

Отставка правительства Франции

Напомним, 4 декабря Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, который тогда еще занимал должность премьер-министра. Такое решение повлекло отставку всех министров.

Во Франции президент имеет полномочия назначать главу правительства. При этом Национальное собрание в любой момент может вынести правительству вотум недоверия.

Поэтому французский лидер Эммануэль Макрон некоторое время искал новую кандидатуру на должность премьера, которая бы удовлетворила большинство парламентариев.

13 декабря Макрон назначил нового премьера Франции. Им стал глава партии "Демократическое движение" Франсуа Байру.

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