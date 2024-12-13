Макрон призначив нового прем'єр-міністра Франції: що відомо про Франсуа Байру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке Єлисейського палацу.

Що передувало

У середу, 4 грудня, Національні збори винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Це призвело до відставки всіх міністрів.

Після цього Макрон почав шукати нову кандидатуру на посаду прем'єра. Спочатку повідомлялось, що ім'я нового прем'єра оголосять 12 грудня. Однак це сталось на день пізніше.

На цю посаду було призначено голову партії "Демократичний рух" Франсуа Байру.

Що відом про Байру

Байру 73 роки і він є головою ліберальної партії "Демократичний рух", яка входить до пропрезидентської політичної коаліції "Разом".

Варто зауважити, що Байру - "ветеран" французької політики. Адже у період 1993-1997 років він був міністром національної освіти Франції. А ось у 2017 році недовго очолював міністерство юстиції.

Він також висувався кандидатом на президентських виборах 2002, 2007 і 2012 роках. У 2007 році Байру посів 3 місце в першому турі виборів, набравши 19% та поступившись Сеголен Руаяль та переможцю Ніколя Саркозі.

Наразі він стає шостим прем'єр-міністром за президентство Макрона, при цьому його попередник, Барньє, пропрацював лише три місяці

Як пишуть французькі ЗМІ, г оловним завданням Байру буде ухвалення бюджету країни на 2025 рік в умовах розколотих Національних зборів.

Відставка уряду Франції

У грудні 2024 року уряд Франції під керівництвом прем’єр-міністра Мішеля Барньє пішов у відставку після голосування за вотум недовіри в Національних зборах.

Рішення було ухвалено завдяки об'єднанню ультраправих і лівих депутатів, що підтримали вотум 331 голосом (при необхідних 288). Відставка стала наслідком конфлікту довкола застосування статті 49.3 Конституції для ухвалення бюджету без голосування парламенту, що викликало гостру критику.

Це перший випадок втрати урядом довіри парламенту у Франції з 1962 року, що підкреслює глибоку політичну нестабільність у країні.