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У Франції не розуміють, чому Трамп звинувачує Зеленського у війні

Франція, Середа 19 лютого 2025 15:30
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У Франції не розуміють, чому Трамп звинувачує Зеленського у війні Фото: Софі Прімас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Франція не розуміє, чому президент США Дональд Трамп припустив, що президент України Володимир Зеленський винен у вторгненні Росії до його країни та війні, яка послідувала за цим.

Про це заявила представник французького уряду Софі Прімас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не дуже добре розуміємо логіку", - заявила журналістам, зазначивши "різноманітні, суперечливі і часто незрозумілі коментарі президента Трампа".

За її словами, за останні кілька днів Трамп зробив низку коментарів щодо України, не порадившись зі своїми європейськими союзниками.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір сьогодні провести неформальну зустріч щодо України з деякими європейськими лідерами і союзником по НАТО Канадою після аналогічної зустрічі з Великою Британією, Італією, Німеччиною, Іспанією, ЄС, Данією та Нідерландами 17 лютого.

Найкровопролитніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни розпочався 2022 року, коли президент Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення.

Україна та її союзники в Європі були приголомшені рішенням Вашингтона і Москви провести мирні переговори в Саудівській Аравії цього тижня. Україна заявила, що не прийме нав'язану їй угоду без її згоди, що підтвердили і європейські лідери, тоді як Росія виключила можливість поступки захоплених нею територій.

Трамп заявив, що Україна нібито могла зробити так, щоб війна не почалася. "Вам слід було закінчити це три роки тому. Вам не треба було цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти для України угоду, яка залишила б їм майже всю землю. І людей не вбили б, жодного міста не зруйнували б, і жодного купола не знесли б. Але вони вибрали цього не робити", - заявив Трамп.

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