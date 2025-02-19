Во Франции не понимают, почему Трамп обвиняет Зеленского в войне

Франция не понимает, почему президент США Дональд Трамп предположил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват во вторжении России в его страну и последовавшей за этим войне.

Об этом заявила представитель французского правительства Софи Примас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не очень хорошо понимаем логику", - заявила журналистам, отметив "разнообразные, противоречивые и часто непонятные комментарии президента Трампа".

По ее словам, за последние несколько дней Трамп сделал ряд комментариев по поводу Украины, не посоветовавшись со своими европейскими союзниками.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сегодня провести неформальную встречу по Украине с некоторыми европейскими лидерами и союзником по НАТО Канадой после аналогичной встречи с Великобританией, Италией, Германией, Испанией, ЕС, Данией и Нидерландами в 17 февраля.

Самый кровопролитный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны начался в 2022 году, когда президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении.

Украина и ее союзники в Европе были ошеломлены решением Вашингтона и Москвы провести мирные переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе. Украина заявила, что не примет навязанную ей сделку без ее согласия, что подтвердили и европейские лидеры, в то время как Россия исключила возможность уступки захваченных ею территорий.