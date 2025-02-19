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Во Франции не понимают, почему Трамп обвиняет Зеленского в войне

Франция, Среда 19 февраля 2025 15:30
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Во Франции не понимают, почему Трамп обвиняет Зеленского в войне Фото: Софи Примас (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Франция не понимает, почему президент США Дональд Трамп предположил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват во вторжении России в его страну и последовавшей за этим войне.

Об этом заявила представитель французского правительства Софи Примас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не очень хорошо понимаем логику", - заявила журналистам, отметив "разнообразные, противоречивые и часто непонятные комментарии президента Трампа".

По ее словам, за последние несколько дней Трамп сделал ряд комментариев по поводу Украины, не посоветовавшись со своими европейскими союзниками.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сегодня провести неформальную встречу по Украине с некоторыми европейскими лидерами и союзником по НАТО Канадой после аналогичной встречи с Великобританией, Италией, Германией, Испанией, ЕС, Данией и Нидерландами в 17 февраля.

Самый кровопролитный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны начался в 2022 году, когда президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении.

Украина и ее союзники в Европе были ошеломлены решением Вашингтона и Москвы провести мирные переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе. Украина заявила, что не примет навязанную ей сделку без ее согласия, что подтвердили и европейские лидеры, в то время как Россия исключила возможность уступки захваченных ею территорий.

Трамп заявил, что Украина якобы могла сделать так, чтобы война не началась. "Вам следовало закончить это три года назад. Вам не надо было этого начинать. Вы могли заключить сделку. Я мог заключить для Украины сделку, которая оставило бы им почти всю землю. И людей не убили бы, ни один город не разрушили бы, и ни одного купола не снесли бы. Но они выбрали этого не делать", - заявил Трамп.

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