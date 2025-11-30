У Франції розраховують, що Китай підштовхне Росію до припинення вогню

Нагадаємо, 1 грудня президент України Володимир Зеленський вирушить до Парижа, де у нього запланована зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном.

За даними канцелярії президента Франції, Зеленський відвідає Париж після вихідних. На зустрічі український лідер має намір проконсультуватися з Макроном щодо умов "справедливого і міцного миру".

Як відомо, зараз у зовнішній політиці розглядається можливість мирного плану для України, щоб війна закінчилася. Але початковий варіант документа, наданий США, був таким, що його умови зовсім не підходили Києву. Зараз документ хочуть доопрацювати.

Із 28 пунктів плану нібито залишилося 19, викреслили з плану, зокрема, територіальні поступки РФ, скорочення чисельності української армії.