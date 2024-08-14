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Во Франции разбились два военных самолета Mirage

Среда 14 августа 2024 16:44
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Во Франции разбились два военных самолета Mirage Иллюстративное фото: во Франции 14 августа разбились самолеты Mirage (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage. Авария произошла в департаменте Мерет-и-Мозель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в полдень в среду, 14 августа. Однако официального подтверждения аварии от французского правительства пока нет.

Как сообщили СМИ, о жертвах в результате катастрофы не заявлялось, но "поиски пилотов осуществляются силами ведомственной группы жандармерии, ведомственной пожарно-спасательной службы, национального лесного управления и ADRASEC (национальной федерации радиолюбителей, обслуживающих службу гражданской защиты)".

Ранее РБК-Украина сообщало об авиакатастрофе, произошедшей 9 августа в Бразилии. Тогда погибли все находившиеся на борту. Сначала была информация о 62 человеках в лайнере, но впоследствии выяснилось, что один мужчина не попал на самолет, потому что опоздал на рейс.

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