Во Франции разбились два военных самолета Mirage
Во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage. Авария произошла в департаменте Мерет-и-Мозель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.
По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в полдень в среду, 14 августа. Однако официального подтверждения аварии от французского правительства пока нет.
Как сообщили СМИ, о жертвах в результате катастрофы не заявлялось, но "поиски пилотов осуществляются силами ведомственной группы жандармерии, ведомственной пожарно-спасательной службы, национального лесного управления и ADRASEC (национальной федерации радиолюбителей, обслуживающих службу гражданской защиты)".
Ранее РБК-Украина сообщало об авиакатастрофе, произошедшей 9 августа в Бразилии. Тогда погибли все находившиеся на борту. Сначала была информация о 62 человеках в лайнере, но впоследствии выяснилось, что один мужчина не попал на самолет, потому что опоздал на рейс.
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