Во Франции разбились два военных самолета Mirage

Во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage. Авария произошла в департаменте Мерет-и-Мозель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в полдень в среду, 14 августа. Однако официального подтверждения аварии от французского правительства пока нет.

Как сообщили СМИ, о жертвах в результате катастрофы не заявлялось, но "поиски пилотов осуществляются силами ведомственной группы жандармерии, ведомственной пожарно-спасательной службы, национального лесного управления и ADRASEC (национальной федерации радиолюбителей, обслуживающих службу гражданской защиты)".