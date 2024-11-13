У Франції прокуратура просить ув'язнити на 5 років лідерку ультраправих Марін Ле Пен

У чому звинувачують Ле Пен

Нагадаємо, у березні стало відомо, що колишнього кандидата на президентських виборах у Франції та лідерку французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен та її родичів судитимуть за звинуваченням у розкраданні кількох мільйонів євро із фондів Євросоюзу.

Ле Пен та ще 26 осіб підозрюють у тому, що вони створили систему винагород у розмірі 21 тисяч євро для своїх помічників, які щомісяця виділялися з фондів Євросоюзу кожному депутату для оплати помічників парламенту.

Підраховано, що Ле Пен направила своїм соратникам 6,8 млн євро в період з 2009 по 2017 рік.

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