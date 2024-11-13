У Франції прокуратура просить ув'язнити на 5 років лідерку ультраправих Марін Ле Пен

Прокуратура Парижу просить 5 років увʼязнення для лідерки французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен. Її звинувачують у розтраті коштів із фондів Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Як повідомляється, прокуратура також вимагає заборонити Ле Пен обиратися на політичні посади на строк до 10 років. Раніше лідерка ультраправих говорила, що планує обиратися на посаду президента Франції у 2027 році.
Зазначається, що якщо Ле Пен визнають винною, вона може оскаржити вирок. Питання полягатиме в тому, чи почнеться судовий процес до президентських виборів у Франції.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що колишнього кандидата на президентських виборах у Франції та лідерку французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен та її родичів судитимуть за звинуваченням у розкраданні кількох мільйонів євро із фондів Євросоюзу.
Ле Пен та ще 26 осіб підозрюють у тому, що вони створили систему винагород у розмірі 21 тисяч євро для своїх помічників, які щомісяця виділялися з фондів Євросоюзу кожному депутату для оплати помічників парламенту.
Підраховано, що Ле Пен направила своїм соратникам 6,8 млн євро в період з 2009 по 2017 рік.
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