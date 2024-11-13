Во Франции прокуратура просит приговорить к 5 годам лидера ультраправых Марин Ле Пен

В чем обвиняют Ле Пен

Напомним, в марте стало известно, что бывшего кандидата на президентских выборах во Франции и лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее родственников будут судить по обвинению в хищении нескольких миллионов евро из фондов Евросоюза.

Ле Пен и еще 26 человек подозревают в том, что они создали систему вознаграждений в размере 21 тысячи евро для своих помощников, которые ежемесячно выделялись из фондов Евросоюза каждому депутату для оплаты помощников парламента.

Подсчитано, что Ле Пен направила своим соратникам 6,8 млн евро в период с 2009 по 2017 год.

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