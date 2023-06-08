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У Франції проголосували за збільшення витрат на оборону: 413 млрд євро на 7 років

Фото: у Франції підтримали збільшення витрат на оборону (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Національна асамблея Франції підтримала збільшення оборонних витрат на 413 млрд євро на 7 років. Тепер цей проєкт має розглянути Сенат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

У разі підтримки Сенатом, ці кошти будуть використані впродовж 2024-2030 років. За даними видання, 56 млрд євро планують витратити на ядерне стримування, 65 млрд - на підготовку Збройних сил, 16 млрд - на поповнення запасів боєприпасів, а також близько 30 млрд - на покриття інфляції.

Крім цього, Франція планує збільшити витрати на особовий склад та досягти штату у 355 тисяч людей вже до 2030 року (з них 275 тисяч військових та 80 тисяч резервістів).

Тепер документ потрапить на розгляд у Сенат Франції. Влада сподівається, що його приймуть до 14 липня цього року.

Збільшення витрат на оборону в країнах НАТО

Згідно з зобов'язанням, ухваленим в 2014 році, країни-члени НАТО мають витрачати на оборону мінімум 2% ВВП до 2024 року. Наразі таких цифр досягли лише 8 з 31 члена.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявив, що війна в Україні показала необхідність подібних витрат і закликав союзників досягнути цих показників якнайшвидше.

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Франція