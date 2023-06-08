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Во Франции проголосовали за увеличение расходов на оборону: 413 млрд евро на 7 лет

Фото: во Франции поддержали увеличение расходов на оборону (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Национальная ассамблея Франции поддержала увеличение оборонных расходов на 413 млрд евро на 7 лет. Теперь этот проект должен рассмотреть Сенат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

В случае поддержки Сенатом эти средства будут использованы в течение 2024-2030 годов. По данным издания, 56 млрд евро планируют потратить на ядерное сдерживание, 65 млрд - на подготовку Вооруженных сил, 16 млрд - на пополнение запасов боеприпасов, а также около 30 млрд - на покрытие инфляции.

Кроме того, Франция планирует увеличить расходы на личный состав и достичь штата в 355 тысяч человек уже к 2030 году (из них 275 тысяч военных и 80 тысяч резервистов).

Теперь документ попадет на рассмотрение в Сенат Франции. Власти надеются, что его примут до 14 июля этого года.

Увеличение расходов на оборону в странах НАТО

Согласно обязательству, принятому в 2014 году, страны-члены НАТО должны тратить на оборону минимум 2% ВВП к 2024 году. Пока таких цифр достигли только 8 из 31 члена.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине показала необходимость подобных расходов и призвал союзников достичь этих показателей как можно быстрее.

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