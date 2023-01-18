У Франції профспілка пригрозила вимкнути світло депутатам

В рамках запеклої боротьби з планом уряду про підвищення пенсійного віку у Франції профспілка CGT погрожує законодавцям і мільярдерам вимкнути їм світло перед загальнонаціональним страйком.

Запропонований законопроект про підвищення пенсійного віку, був оголошений минулого тижня, він передбачає підвищення пенсійного віку з 62 років до 64 років. Опитування громадської думки показують, що проти цього виступає переважна більшість працівників, які вже зіткнулися з кризою вартості життя.

Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

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