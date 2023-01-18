Во Франции профсоюз пригрозил выключить свет депутатам

В рамках ожесточенной борьбы с планом правительства о повышении пенсионного возраста во Франции профсоюз CGT угрожает законодателям и миллиардерам выключить им свет перед общенациональной забастовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложенный законопроект о повышении пенсионного возраста, был объявлен на прошлой неделе, он предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Опросы общественного мнения показывают, что против этого выступает подавляющее большинство работников, столкнувшихся с кризисом стоимости жизни.

Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, предусматривающей повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

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