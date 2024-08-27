У Франції продовжили арешт Дурова ще на 48 годин

Суд у Парижі продовжив термін тримання під вартою засновника месенджера Telegram Павла Дурова ще на 48 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Як повідомили у паризькій прокуратурі, у понеділок увечері наказ про затримання Дурова був продовжений на 48 годин. Після того, як встановлений термін сплине, Дурова повинні або звільнити, або висунути йому обвинувачення.