Во Франции продлили арест Дурова еще на 48 часов

Суд в Париже продлил срок содержания под стражей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова еще на 48 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Как сообщили в парижской прокуратуре, в понедельник вечером приказ о задержании Дурова был продлен на 48 часов. После того, как установленный срок истечет, Дурова должны либо освободить, либо предъявить ему обвинение.