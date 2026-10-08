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У Франції показали "шахедоподібний" дрон дальністю понад 2 тисячі кілометрів (фото)

12:41 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
У Франції показали "шахедоподібний" дрон дальністю понад 2 тисячі кілометрів (фото) Фото: у Франції показали "шахедоподібний" дрон (harmattan.ai)
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Французька компанія Harmattan AI представила "шахедоподібний" ударний безпілотник IRIFI з дальністю понад 2 тисячі кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За словами представників компанії, система IRIFI розроблена для ударів у глибину оборони противника на відстані понад 2 тисячі кілометрів. Вона використовує бойову частину (характеристики якої не розголошуються), мобільну пускову установку контейнерного типу та архітектуру, що забезпечує швидке й гнучке розгортання у великих масштабах.

Така архітектура дозволяє здійснювати скоординоване насичення ударними засобами в масштабах, недоступних для традиційних ракетних систем. Завдяки цьому війська можуть нарощувати бойову потужність, зберігаючи при цьому дефіцитні та високовартісні ресурси для найбільш критичних ситуацій.

Система IRIFI спроектована для виконання завдань без участі людини в процесі його реалізації. Бортова навігаційна система та система візуального наведення на кінцевій ділянці польоту дозволяють системі орієнтуватися в просторі, обробляти інформацію, здійснювати політ поза межами виявлення радарами.

У Франції показали &quot;шахедоподібний&quot; дрон дальністю понад 2 тисячі кілометрів (фото)

IRIFI дозволяє здійснювати десятки автономних ударів під командуванням однієї людини, яка отримує інформаційну підтримку від системи штучного інтелекту, що обробляє великі обсяги супутникових знімків.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна випробовує п'ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів - вони призначені для збивання реактивних "Шахедів".

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