Во Франции показали "шахедообразный" дрон дальностью более 2 тысяч километров (фото)
Французская компания Harmattan AI представила "шахедообразный" ударный беспилотник IRIFI с дальностью более 2 тысяч километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам представителей компании, система IRIFI разработана для ударов в глубину обороны противника на расстоянии более 2 тысяч километров. Она использует боевую часть (характеристики которой не разглашаются), мобильную пусковую установку контейнерного типа и архитектуру, обеспечивающую быстрое и гибкое развертывание в больших масштабах.
Такая архитектура позволяет производить скоординированное насыщение ударными средствами в масштабах, недоступных для традиционных ракетных систем. Благодаря этому войска могут наращивать боевую мощь, сохраняя при этом дефицитные и высокостоящие ресурсы для наиболее критических ситуаций.
Система IRIFI спроектирована для выполнения задач без роли человека в процессе его реализации. Бортовая навигационная система и система визуального наведения на конечном участке полета позволяют системе ориентироваться в пространстве, обрабатывать информацию, совершать полет вне обнаружения радарами.
IRIFI позволяет осуществлять десятки автономных ударов под командованием одного человека, получающего информационную поддержку от системы искусственного интеллекта, обрабатывающей большие объемы спутниковых снимков.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина испытывает пять моделей скоростных дронов-перехватчиков - они предназначены для сбивания реактивных "Шахедов".