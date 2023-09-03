В Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети

За словами Борн, одноразові електронні сигарети можуть бути заборонені в країні вже незабаром в рамках "нового національного плану боротьби з курінням".

"Можна сказати, що це не нікотин, але це рефлекс і жест, до якого звикає молодь. Так вони потрапляють до куріння", - додала вона.

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Міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Браун вже неодноразово заявляв про необхідність заборонити одноразові електронні сигарети, оскільки вони "підштовхують молодь до куріння". Зокрема він називав "екологічною нісенітницею" те, що "одноразки" є придатними для багаторазового використання.