У Франції підтвердили випадки дезертирства деяких українських військових на навчаннях, - AFP

Кілька десятків українських солдатів дезертирували під час навчань у Франції. Проте це явище не набуло масового характеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 і AFP.
За словами представника французької армії, який і є джерелом AFP, серед солдатів ЗСУ "мали місце окремі випадки дезертирства". Однак кількість залишається незначною, "враховуючи загальну кількість тих, хто пройшов навчання"
"Вони перебували у французьких казармах і мали право виходити", - сказало джерело.
Військовий чиновник також розповів, що українські солдати, які проходили підготовку у Франції, підпорядковувалися дисциплінарному режиму, "встановленому українським командуванням". Крім цього він додав, що у Франції не можуть затримувати дезертирів.
"У Франції дезертирство не є кримінально караним діянням. Якщо хтось дезертирував, французький прокурор не мав повноважень заарештовувати цю людину. А право, надане українській владі на французькій території - це всього лише дисциплінарне право", - заявив чиновник.
France24 і низка інших ЗМІ уточнюють, що французька армія навчила на території Франції 2300 військових зі 155-ї механізованої бригади імені Анна Київської, яка нині б'ється на Покровському напрямку. Більшість солдатів були призовниками без бойового досвіду. Їх супроводжували 300 українських кураторів. Решта 2200 солдатів бригади пройшли підготовку в Україні.
Журналіст Юрій Бутусов писав у грудні, що 1700 солдатів покинули бригаду, не вступаючи в бій, а 50 втекли під час навчань у Франції.
На запитання про інформацію Бутусова командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий відповів, що не буде її спростовувати.
На днях головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив посилити 155 окрему механізовану бригади імені Анни Київської. Крім того, він поінформував, що правоохоронні органи розслідують випадки дезертирства та СЗЧ у бригаді.
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