У Франції підтвердили випадки дезертирства деяких українських військових на навчаннях, - AFP

За словами представника французької армії, який і є джерелом AFP, серед солдатів ЗСУ "мали місце окремі випадки дезертирства". Однак кількість залишається незначною, "враховуючи загальну кількість тих, хто пройшов навчання"

"Вони перебували у французьких казармах і мали право виходити", - сказало джерело.

Військовий чиновник також розповів, що українські солдати, які проходили підготовку у Франції, підпорядковувалися дисциплінарному режиму, "встановленому українським командуванням". Крім цього він додав, що у Франції не можуть затримувати дезертирів.

"У Франції дезертирство не є кримінально караним діянням. Якщо хтось дезертирував, французький прокурор не мав повноважень заарештовувати цю людину. А право, надане українській владі на французькій території - це всього лише дисциплінарне право", - заявив чиновник.

France24 і низка інших ЗМІ уточнюють, що французька армія навчила на території Франції 2300 військових зі 155-ї механізованої бригади імені Анна Київської, яка нині б'ється на Покровському напрямку. Більшість солдатів були призовниками без бойового досвіду. Їх супроводжували 300 українських кураторів. Решта 2200 солдатів бригади пройшли підготовку в Україні.

Журналіст Юрій Бутусов писав у грудні, що 1700 солдатів покинули бригаду, не вступаючи в бій, а 50 втекли під час навчань у Франції.

На запитання про інформацію Бутусова командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий відповів, що не буде її спростовувати.