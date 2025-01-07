Во Франции подтвердили случаи дезертирства некоторых украинских военных на учениях, - AFP

Несколько десятков украинских солдат дезертировали во время учений во Франции. Но данное явление не приобрело массового характера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 и AFP.
По словам представителя французской армии, который и является источником AFP, среди солдат ВСУ "имели место отдельные случаи дезертирства". Однако количество остается незначительным, "учитывая общее количество тех, кто прошел обучение"
"Они находились во французских казармах и имели право выходить", - сказал источник.
Военный чиновник также рассказал, что украинские солдаты, которые проходили подготовку во Франции, подчинялись дисциплинарному режиму, "установленному украинском командованием". Помимо этого он добавил, что во в Франции не могут задерживать дезертиров.
"Во Франции дезертирство не является уголовно наказуемым деянием. Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать этого человеком. А право, предоставленное украинским властям на французской территории - это всего лишь дисциплинарное право", - заявил чиновник.
France24 и ряд других СМИ уточняют, что французская армия обучила на территории Франции 2300 военных из 155-й механизированной бригады имени Анны Киевской, которая ныне сражается на Покровском направлении. Большинство солдат были призывниками без боевого опыта. Их сопровождали 300 украинских кураторов. Остальные 2200 солдат бригады пришли подготовку в Украине.
Журналист Юрий Бутусов писал в декабре, что 1700 солдат покинули бригаду, не вступая в бой, а 50 сбежали во время учений во Франции.
На вопрос об информации Бутусова командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый ответил, что не будет ее опровергать.
На днях главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил усилить 155 отдельную механизированную бригаду имени Анны Киевской. Кроме того, он проинформировал, что правоохранительные органы расследуют случаи дезертирства и СЗЧ в бригаде.
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