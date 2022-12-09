У Франції за підозрою у підготовці теракту затримано вихідців з Росії

Відомо, що про п'ять із них спецслужби вже знали та зараховувала до осіб, які симпатизують радикальному ісламу.

Двоє інших лише нещодавно в'їхали до країни. У спецслужбах вважають, що метою терористів має стати знаменитий різдвяний базар, головний у департаменті Нижній Рейн.

Він є популярною метою в ісламістів.

Раніше ми писали, що у Німеччині проводять масштабну спецоперацію проти екстремістів, які хотіли повалити владу. Правоохоронці затримали понад 20 людей, серед них росіянка.

До екстремістського угруповання належали колишні та чинні політики, судді та інші чиновники. Також правоохоронці встановлюють, чи мають учасники організації зв'язку із Росією.

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