Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержаны выходцы из России

Известно, что о пяти из них спецслужбы уже знали и причисляла к лицам, симпатизирующим радикальному исламу.

Двое других только недавно въехали в страну. В спецслужбах считают, что целью террористов должен был стать знаменитый рождественский базар, главный в департаменте Нижний Рейн.

Он является популярной целью у исламистов.

Ранее мы писали, что в Германии проводят масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.

К экстремистской группировке принадлежали бывшие и действующие политики, судьи и другие чиновники. Также правоохранители устанавливают, имеют ли участники организации связи с Россией.

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