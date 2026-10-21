У Франції перевірять можливий стосунок Росії до вуличних протестів

Що відомо про російський слід

Європейські регулятори вивчають, чи намагалися іноземні держави вплинути на події у Франції. Так само перевіряють спалахи насильства й мародерства в інших країнах Європи.

За словами співрозмовників видання, проросійські та ультраправі акаунти поширювали відео насильства, щоб посилити хаос. Аналітики також помітили ознаки можливого інформаційного впливу з боку Ірану й Алжиру.

Водночас конкретних доказів того, що іноземні держави організували заворушення або суттєво вплинули на їхній перебіг, наразі немає.

Дослідник дезінформації з паризького Інституту політичних досліджень Sciences Po Давид Колон заявив, що пов'язані з Кремлем лідери думок поширювали неправдиві повідомлення. Серед них - ті, кого пов'язують із кампанією "Шторм-1516". Також він згадав російську мережу впливу "Матрьошка".

Проте, за словами дослідника, проросійські активісти не були ініціаторами демонстрацій і не визначали перебіг подій.

Медіа виявили акаунти, які публікували відео, що неправдиво видавали за кадри з Франції. Зокрема, запис із протестувальниками, які використовують феєрверки, набрав майже шість мільйонів переглядів у соцмережі X. Насправді його зняли у 2024 році під час протестів у Тбілісі.

Що роблять у Європі

Уряди європейських країн доручили спецслужбам перевірити, чи могли російські агенти більш активно розпалювати насильство. Наразі розслідування у Франції на початковому етапі.

Європейська комісія обговорила з владою Франції співпрацю з платформами X, Instagram і TikTok. Регулятори також закликають онлайн-майданчики видаляти оголошення про продаж товарів, які могли вкрасти під час мародерства.

У Брюсселі попередили: якщо ризики стануть системними, а платформи відмовляться співпрацювати, Єврокомісія може втрутитися.

Водночас представники європейських спецслужб наголошують, що заворушення можуть мати передусім внутрішні причини. Серед них - невдоволення державними інституціями і політична радикалізація.

"Було б надто спрощено стверджувати, що в усьому винні росіяни", - зазначив один із представників європейської розвідки.

Заворушення у Франції та інших країнах відбуваються на тлі посилення російських гібридних атак проти Заходу.

Нагадаємо, у вересні у Франції почалися протести за участю школярів, які вимагали кращих умов навчання. Уже 17-18 жовтня в країні спалахнули заворушення, внаслідок яких постраждали щонайменше 2000 магазинів та інших торговельних закладів.

Заворушення були й в італійському Мілані. Уряд вирішив направити туди 500 військовослужбовців.

Ми писали, що 19 жовтня французька влада запровадила часткову комендантську годину в Парижі, Марселі, Ніцці та низці інших міст через погроми на тлі протестів. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню наголосив, що наразі доцільніше застосовувати часткову й локальну комендантську годину.