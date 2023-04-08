У Франції офіційно ліквідували пропагандистський канал RT France

Вчора, 7 квітня, французький суд вирішив ліквідувати пропагандистський телеканал росіян RT France.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експрезидента RT France Ксенію Федорову у Twitter.
"Суд Нантера ухвалив рішення про ліквідацію RT France - ЗМІ, яке не тішило Еммануеля Макрона з моменту свого запуску і яке рік тому було піддано санкціям ЄС", - написала пропагандистка.
При цьому вона додала, що найближчим часом буде скорочено 100 співробітників телеканалу.
Видання Sky News уточнює, що французький суд офіційно оголосив телеканал банкрутом.
Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що влада Франції вирішила заморозити рахунки RT France в рамках дев'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.
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