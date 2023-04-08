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Во Франции официально ликвидировали пропагандистский канал RT France

Фото: во Франции официально ликвидировали пропагандистский канал RT France (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вчера, 7 апреля, французский суд решил ликвидировать пропагандистский телеканал россиян RT France.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-президента RT France Ксению Федорову в Twitter.

"Суд Нантера принял решение о ликвидации RT France - СМИ, которое не радовало Эммануэля Макрона с момента своего запуска и которое год назад было подвергнуто санкциям ЕС", - написала пропагандистка.

При этом она добавила, что в ближайшее время будут сокращены 100 сотрудников телеканала.

Издание Sky News уточняет, что французский суд официально объявил телеканал банкротом.

Напомним, 21 января стало известно, что власти Франции решили заморозить счета RT France в рамках девятого пакета санкций Евросоюза против России.

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