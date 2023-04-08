Во Франции официально ликвидировали пропагандистский канал RT France

"Суд Нантера принял решение о ликвидации RT France - СМИ, которое не радовало Эммануэля Макрона с момента своего запуска и которое год назад было подвергнуто санкциям ЕС", - написала пропагандистка.

При этом она добавила, что в ближайшее время будут сокращены 100 сотрудников телеканала.

Издание Sky News уточняет, что французский суд официально объявил телеканал банкротом.