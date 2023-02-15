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У Франції назрів дефіцит боєприпасів через військову допомогу Україні, - Le Figaro

Фото: в армії Франції назрів дефіцит боєприпасів через військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Французька армія зазнає нестачі боєприпасів у зв'язку з передачею кількох пакетів військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Сухопутні війська зіткнулися з нестачею снарядів калібру 155 мм", - йдеться у доповіді, яку цитує Le Figaro. Депутати парламенту Франції закликали до переоцінки запасів озброєнь з урахуванням ймовірності великого зіткнення, а також відновлення арсеналів.

Проблему з нестачею озброєнь усвідомлюють і Міноборони Франції, і виробники озброєнь. Обсяги виробництва пороху для боєприпасів не задовольняють нинішні потреби, оскільки ринок був тривалий час адаптований до логіки мирного часу, але незабаром виробництво значно зросте.

Раніше ми писали, що в США уклали оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів з двома компаніями, які будуть використовувати гроші для виробництва артилерійських боєприпасів для української армії.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи перед журналістами після зустрічі в Брюсселі з іншими лідерами НАТО,згадав про занепокоєння Вашингтона та інших країн з приводу дефіциту боєприпасів.

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Франція