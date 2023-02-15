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Во Франции назрел дефицит боеприпасов из-за военной помощи Украине, - Le Figaro

Фото: в армии Франции назрел дефицит боеприпасов из-за военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Французская армия испытывает нехватку боеприпасов в связи с передачей нескольких пакетов военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм", - говорится в докладе, который цитирует Le Figaro. Депутаты парламента Франции призвали к переоценке запасов вооружений с учетом вероятности крупного столкновения, а также к восстановлению арсеналов.

Проблему с нехваткой вооружений осознают и в Минобороны Франции, и производители вооружений. Объемы производства пороха для боеприпасов не удовлетворяют нынешние потребности, так как рынок был долгое время адаптирован к логике мирного времени, но вскоре его производство значительно возрастет.

Ранее мы писали, что в США заключили оборонный контракт на сумму более 500 млн долларов с двумя компаниями, которые будут использовать деньги для производства артиллерийских боеприпасов для украинской армии.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед журналистами после встречи в Брюсселе с другими лидерами НАТО, упомянул о растущей озабоченности Вашингтона и других стран по поводу дефицита боеприпасов.

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