У Франції мають намір збільшити виробництво мінометних снарядів у чотири рази

Французька промислова компанія Thales має намір збільшити виробництво мінометних снарядів у чотири рази до 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

Компанія зазначила, що на заводі в Ла-Ферте-Сен-Обен буде значно збільшено темпи виробництва - з 20 000 боєприпасів на рік у 2023 році до більш ніж 80 тисяч снарядів на рік до 2026 року.

Постачання 120-мм боєприпасів за цими контрактами здійснюватимуть поетапно з 2024 до 2029 року, причому перше постачання заплановано на останній квартал 2024 року.

У компанії зазначили, що 120-мм нарізні боєприпаси, вироблені Thales, є єдиними боєприпасами, які за своїми характеристиками еквівалентні 155-мм боєприпасам.