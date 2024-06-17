ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Франции намерены увеличить производство минометных снарядов в четыре раза

Понедельник 17 июня 2024 15:34
UA EN RU
Во Франции намерены увеличить производство минометных снарядов в четыре раза Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Французская промышленная компания Thales намерена увеличить производство минометных снарядов в четыре раза к 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания отметила, что на заводе в Ла-Ферте-Сен-Обен будут значительно увеличены темпы производства - с 20 000 боеприпасов в год в 2023 году до более чем 80 тысяч снарядов в год к 2026 году.

Поставки 120-мм боеприпасов по этим контрактам будут осуществляться поэтапно с 2024 по 2029 год, причем первая поставка запланирована на последний квартал 2024 года.

В компании отметили, что120-мм нарезные боеприпасы, производимые Thales, являются единственными боеприпасами, которые по своим характеристикам эквивалентны 155-мм боеприпасам.

Ранее сообщалось, что одна из стран-членов НАТО заказала у немецкой оборонной компании Rheinmetall поставку артиллерийских боеприпасов на сумму 300 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война России против Украины
NEWS
Олещук показал боевую работу украинских летчиков по вражеским целям (видео)
Олещук показал боевую работу украинских летчиков по вражеским целям (видео)
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше