У Франції хочуть судити проросійського політика Ле Пен, їй загрожує 10 років в'язниці

Крім Ле Пен під суд мають піти 23 члени її партії.

Деталі справи

Прокуратура Парижа почала розслідування в грудні 2016 року. Вона хотіла з'ясувати, чи використовувала тоді партія "Національне об'єднання" гроші, призначені для помічників парламентаріїв ЄС, для оплати праці співробітників, які працювали на партію.

Законодавцям ЄС виділяються кошти на покриття витрат, включно з їхніми помічниками, але вони не призначені для використання їх на партійні витрати.

Прокуратура повідомила, що справи близько 49 помічників були розглянуті за період часу, що охоплює три терміни повноважень парламенту ЄС, з 2004 до 2016 року.

Як відреагували в партії "Національне об'єднання"

"Ми оскаржуємо цю позицію, яка видається хибним розумінням роботи опозиційних законодавців та їхніх помічників, що має насамперед політичний характер", - заявила партія.

Ле Пен двічі зустрічалася з Еммануелем Макроном у другому турі президентських виборів у Франції, у 2017 і 2022 роках. Багато хто вважає її фаворитом на наступних виборах у 2027 році.

Яке покарання загрожує Ле Пен

Їй загрожує тюремне ув'язнення строком на 10 років, штраф в один мільйон євро і, оскільки вона є виборною посадовою особою, позбавлення права обіймати державні посади протягом 10 років.

Суддям належить вирішити, приймати чи не приймати до розгляду клопотання прокуратури.

Ставлення Марін Ле Пен до Росії

Марін Ле Пен є однією з найвідоміших прихильниць зміцнення міжнародних відносин Росії та Франції.

Партія під керівництвом Марін Ле Пен є єдиною у Франції, яка підтримала точку зору Росії проти будь-якого втручання в сирійський конфлікт. Також вона неодноразово заявляла про підтримку дій РФ в Україні, схвально відгукувалася на користь окупації Криму.

У 2022 році вона засудила вторгнення Росії в Україну, але закликала "зайняти збалансовану позицію щодо України та формувати санкції так, щоб вони дали змогу досягти миру, а не руйнувати французьку економіку".

У квітні цього року вона заявила, що якщо Росія виграє війну, то це буде катастрофою. Але якщо Україна переможе, то це нібито буде означати "початок Третьої світової війни".