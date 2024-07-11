У Франції горить відомий Руанський собор

У Франції сталася пожежа в знаменитому Руанському соборі. Займання сталося на одному зі шпилів готичного собору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Згідно з початковою інформацією Міністерства культури Франції, пожежа була викликана "неправильним поводженням" на місці реставрації металевого шпиля собору. В очікуванні додаткової інформації початкові звіти вказували на загоряння будівельних риштувань, в основному, захисних брезентів.

Мер міста Ніколя Майєр-Россіньоль повідомив, що на шпилі Руанського собору триває пожежа.

"Пожежа на шпилі собору Руана триває. Походження наразі невідоме", - написав Майєр-Россіньоль.

За даними префектури Сена Приморська, вогонь спалахнув на вершині шпиля, який зроблений не з дерева, а з металу, і наразі на ньому ведуться реставраційні роботи. Державні служби наразі не знають, чи постраждав дерев'яний каркас.

За даними префектури, собор евакуювали і встановили периметр безпеки.

Собор Нотр-Дам де Руан, також відомий як Руанський собор, є одним із найяскравіших прикладів полум'яніючої готики у Франції. Будівництво собору почалося в XI столітті і тривало понад 200 років.

У 1876-1880 роках він був найвищою будівлею у світі (151 метр), але потім поступився цим титулом Кельнському собору. Собор пережив століття воєн, революцій і стихійних лих.

Руанський собор є однією з найважливіших архітектурних пам'яток Франції. Він занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.