Во Франции горит знаменитый Руанский собор
Во Франции произошел пожар в знаменитом Руанском соборе. Возгорание случилось на одном из шпилей готического собора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Согласно изначальной информации Министерства культуры Франции, пожар был вызван "неправильным обращением" на месте реставрации металлического шпиля собора. В ожидании дополнительной информации первоначальные отчеты указывали на возгорание строительных лесов, в основном, защитных брезентов.
Мэр города Николя Майер-Россиньоль сообщил, что на шпиле Руанского собора продолжается пожар.
"Пожар на шпиле собора Руана продолжается. Происхождение на данный момент неизвестно", - написал Майер-Россиньоль.
По данным префектуры Сена Приморская, огонь вспыхнул на вершине шпиля, который сделан не из дерева, а из металла, и в настоящее время на нем ведутся реставрационные работы. Государственные службы в настоящее время не знают, пострадал ли деревянный каркас.
По данным префектуры, собор был эвакуирован и установлен периметр безопасности.
Собор Нотр-Дам де Руан, также известный как Руанский собор, является одним из ярчайших примеров пламенеющей готики во Франции. Строительство собора началось в XI веке и продолжалось более 200 лет.
В 1876-1880 годах он был самым высоким зданием в мире (151 метр), но затем уступил этот титул Кельнскому собору. Собор пережил столетия войн, революций и стихийных бедствий.
Руанский собор является одним из важнейших архитектурных памятников Франции. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери
15 апреля 2019 года произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Пожар, бушевавший почти сутки, нанес собору невосполнимый ущерб. В частности, были уничтожены крыша собора, включая знаменитый 850-летний шпиль, часть внутреннего убранства, включая витражи и скульптуры.
При этом в результате пожара были повреждены каменные своды собора и орган.
Причины пожара до сих пор не установлены окончательно. Французские власти предполагают, что возгорание могло быть вызвано строительными работами, которые велись в соборе в то же время.
Открытие Собора Парижской Богоматери запланировано на 8 декабря 2024 года.
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