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У Франції декілька депутатів стали жертвами зламу Telegram-акаунтів, - Politico

Фото: у Франції декілька депутатів стали жертвами зламу Telegram-акаунтів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Telegram-акаунти кількох депутатів Національної асамблеї Франції були зламані у середу, 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляє видання, кілька депутатів отримали електронного листа-попередження від департаменту інформаційної безпеки парламенту, в якому йдеться про "скомпрометовані акаунти" у Telegram.

Депутатів закликають не переходити за підозрілими посиланнями, де їх просять ввести номер телефону, оскільки їхній акаунт у Telegram може бути скомпрометований і використаний для поширення "шкідливого контенту".

У шахрайських повідомленнях депутатам пропонують переглянути фотографії "вчительки початкової школи".

За інформацією Politico, депутатка Нацасамблеї Франції від ультраправого "Національного об’єднання" Лора Лавалетт одна з небагатьох публічно підтвердила, що стала жертвою зламу Telegram-акаунту.

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, наприкінці серпня у Франції був затриманий засновник месенджера Telegram Павло Дуров. Його звинуватили у тому, що його компанія не модерувала сервіс та не працювала зі слідством.

Дурова звільнили з-під арешту під заставу у 5 млн євро. Йому заборонили виїжджати з Франції до завершення розслідування.

Пізніше стало відомо, що месенджер Telegram після затримання засновника Павла Дурова у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

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