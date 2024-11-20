У Франції декілька депутатів стали жертвами зламу Telegram-акаунтів, - Politico

Telegram-акаунти кількох депутатів Національної асамблеї Франції були зламані у середу, 20 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляє видання, кілька депутатів отримали електронного листа-попередження від департаменту інформаційної безпеки парламенту, в якому йдеться про "скомпрометовані акаунти" у Telegram.
Депутатів закликають не переходити за підозрілими посиланнями, де їх просять ввести номер телефону, оскільки їхній акаунт у Telegram може бути скомпрометований і використаний для поширення "шкідливого контенту".
У шахрайських повідомленнях депутатам пропонують переглянути фотографії "вчительки початкової школи".
За інформацією Politico, депутатка Нацасамблеї Франції від ультраправого "Національного об’єднання" Лора Лавалетт одна з небагатьох публічно підтвердила, що стала жертвою зламу Telegram-акаунту.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Франції був затриманий засновник месенджера Telegram Павло Дуров. Його звинуватили у тому, що його компанія не модерувала сервіс та не працювала зі слідством.
Дурова звільнили з-під арешту під заставу у 5 млн євро. Йому заборонили виїжджати з Франції до завершення розслідування.
Пізніше стало відомо, що месенджер Telegram після затримання засновника Павла Дурова у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.
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