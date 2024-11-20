Во Франции несколько депутатов стали жертвами взлома Telegram-аккаунтов, - Politico

Как сообщает издание, несколько депутатов получили электронное письмо-предупреждение от департамента информационной безопасности парламента, в котором говорится о "скомпрометированных аккаунтах" в Telegram.

Депутатов призывают не переходить по подозрительным ссылкам, где их просят ввести номер телефона, поскольку их аккаунт в Telegram может быть скомпрометирован и использован для распространения "вредного контента".

В мошеннических сообщениях депутатам предлагают просмотреть фотографии "учительницы начальной школы".

По информации Politico, депутат Нацасамблеи Франции от ультраправого "Национального объединения" Лора Лавалетт одна из немногих публично подтвердила, что стала жертвой взлома Telegram-аккаунта.