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У Франції на атомній електростанції сталася пожежа

Фото: на французькій АЕС Шинон сталася пожежа (newsinfrance.com)
Автор: Володимир Костирін

У центральній частині Франції на атомній електростанції Шинон (Centrale nucléaire de Chinon) сталася пожежа, після чого оператор ядерної енергетики EDF зупинив два реактори відповідно до безпекової процедури.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на France Bleu та Reuters.

Блоки будуть відключені до завершення розслідування та з'ясування причин вогняного інциденту, що стався вранці у суботу, 10 лютого. Зазначається, що сама пожежа була ліквідована вночі. 

"Виробничий блок номер 3 на атомній електростанції Chinon зупинився автоматично відповідно до систем безпеки та захисту реактора", - йдеться в заяві EDF.

Також оператор додав, що було зупинено реактор № 4, який з'єднаний з третім.

У EDF уточнили, що пожежа, яка розповсюдилася на головний трансформатор блоку №3, виникла за межами ядерної зони. Внаслідок події постраждалих немає.

В компанії також зауважили, що пожежа не мала "впливу на навколишнє середовище".

Як заявили в Службі ядерної безпеки Франції, пожежа призвела до відключення електроенергії на станції.

Довідка. Французька АЕС Шинон є однією з найстаріших атомних станцій країни. Вона розташована в регіоні Центр - Долина Луари. На станції було збудовано сім реакторів - з них 3 енергоблоки з газоохолоджувальними реакторами UNGG закриті (в 1-му енергоблоці зараз розташований музей атомної енергетики).

Нині в експлуатації знаходяться чотири блоки з реакторами з водою під тиском (PWR) розробки Framatome потужністю по 905 МВт. Додамо, що АЕС Шинон виробляє приблизно 6 % від загального споживання електрики Франції.

Нагадаємо, у березні минулого року в Аргентині сталася пожежа на атомній електростанції Atucha 1 і високовольтній ЛЕП. Внаслідок інциденту більша частина Буенос-Айреса і кілька провінцій країни залишилися без світла.

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ФранціяАЕСПожежа