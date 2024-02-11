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Во Франции на атомной электростанции произошел пожар

Фото: на французской АЭС Шинон произошел пожар (newsinfrance.com)
Автор: Владимир Костырин

В центральной части Франции на атомной электростанции Шинон (Centrale nucléaire de Chinon) произошел пожар, после чего оператор ядерной энергетики EDF остановил два реактора в соответствии с процедурой безопасности.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu и Reuters.

Блоки будут отключены до завершения расследования и выяснения причин произошедшего утром в субботу огненного инцидента 10 февраля. Отмечается, что сам пожар был ликвидирован ночью.

"Производственный блок номер 3 на атомной электростанции Chinon остановился автоматически в соответствии с системами безопасности и защиты реактора", - говорится в заявлении EDF.

Также оператор добавил, что был остановлен реактор №4, соединенный с третьим.

В EDF уточнили, что пожар, распространившийся на главный трансформатор блока №3, возник за пределами ядерной зоны. В результате происшествия пострадавших нет.

В компании также отметили, что пожар не оказал "влияния на окружающую среду".

Как заявили в Службе ядерной безопасности Франции, пожар привел к отключению электроэнергии на станции.

Отметим, что французская АЭС Шинон - одна из старейших атомных станций страны. Расположена в регионе Центр - Долина Луары.

Справка. Французская АЭС Шинон является одной из самых старых атомных станций страны. Она расположена в регионе Центр - Долина Луары. На станции было построено семь реакторов - из 3 энергоблока с газоохлаждающими реакторами UNGG закрыты (в 1-м энергоблоке сейчас расположен музей атомной энергетики).

В настоящее время в эксплуатации находятся четыре блока с реакторами с водой под давлением (PWR) разработки Framatome мощностью по 905 МВт. Добавим, что АЭС Шинон производит примерно 6% общего потребления электричества Франции.

Напомним, в марте прошлого года в Аргентине произошел пожар на атомной электростанции Atucha 1 и высоковольтной ЛЭП. В результате инцидента большая часть Буэнос-Айреса и несколько провинций страны остались без света.

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