UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Франції або Польщі може пройти "інформаційний Рамштайн": що обговорюватимуть

Фото: міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Україна готується до проведення "інформаційного Рамштайну", на якому займуться впливом російських медіа. Зустріч відбудеться в Парижі або у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, ініціативу щодо проведення такої зустрічі висловив президент Франції Еммануель Макрон. У випадку, якщо в Парижі її провести не вдасться, розглядається варіант Варшави.

"З нових ідей - зазначена криміналізація статей проти російських пропагандистів, робота з хайтек-компаніями: із соціальними мережами і ОТТ-платформами. Також це робота з розповсюдження санкцій не лише в країнах ЄС, але й в усьому світі. Зокрема, у країнах так званого “глобального Півдня”, де досі велика присутність російських медіа. Крім того, це координація дій щонайменше ЄС для протидії наративам російським наративам та їхньому розповсюдженню", - розповів Ткаченко про цілі зустрічі.

Нагадаємо, що у Німеччині наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" за участі близько 50 держав.

Детальніше про нову зустріч у форматі "Рамштайн" та чого від неї очікувати - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяПольща