Во Франции или Польше может пройти "информационный Рамштайн": что будут обсуждать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в интервью "Укринформу" .

По его словам, инициативу по проведению такой встречи выразил президент Франции Эммануэль Макрон. В случае, если ее провести в Париже не удастся, рассматривается вариант Варшавы.

"Из новых идей - указанная криминализация статей против российских пропагандистов, работа с хайтек-компаниями: с социальными сетями и ОТТ-платформами. Также это работа по распространению санкций не только в странах ЕС, но и во всем мире. В частности, в странах так называемого "глобального Юга", где до сих пор большое присутствие российских медиа. Кроме того, это координация действий по меньшей мере ЕС для противодействия нарративам российским нарративам и их распространению", - рассказал Ткаченко о целях встречи.